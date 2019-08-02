2019-08-02T14:02:11+03:00
Политика

Эдуард Басурин: ВСУ во время «всеобъемлющего перемирия» выпустили по ДНР около сотни гранат и мин

Замначальника УНМ ДНР сегодня рассказал, как Киев выполняет обязательства
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинская армия продолжает обстрелы ДНР из минометов. Фото: Пресс-служба штаба ООСУкраинская армия продолжает обстрелы ДНР из минометов. Фото: Пресс-служба штаба ООС
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- С момента объявления перемирия с 00.01 часов 21 июля враг нарушил его 55 раз. Всего за указанный период по территории нашей Республики было выпущено 67 гранат различного типа и 23 мины калибром 120 и 82 мм, — отметил Басурин. - Наши подразделения ответный огонь не открывали, полностью соблюдая перемирие.

Замначальника УНМ также заявил об усилении огневого воздействия со стороны ВСУ на минувшей неделе. Зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня.

- Факт обстрела населенных пунктов Республики открыто демонстрирует отношение политического и военного руководства к выполнению Минских договоренностей, — сказал Басурин. - Все сведения с приложением фото и видеоматериалов направлены представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также переданы в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовных дел в отношении военных преступников – командиров бригад Гараза, Полякова, Иванова, Гнатова, Паласа, Гудзя и Кокорева.

Напомним, что в Минске договорились о начале 21 июля в 00:01 «всеобъемлющего, безусловного, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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