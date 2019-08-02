В День ВДВ в Дебальцево вспоминали погибших «афганцев»

СЕГОДНЯ 13:08 2019-08-02T13:08:58+03:00

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Сегодня более пятисот человек пришли в Дебальцево к памятнику погибшим воинам-интернационалистам. Об этом рассказали в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика»

- День ВДВ — особая дата в нашем календаре. Это праздник людей, знающих цену долгу и чести, умеющих бороться и побеждать – во славу Родины, ради мира на родной земле, - заявил на митинге председатель городской организации ветеранов Сергей Тодыка.

В митинге приняли участие глава администрации города, секретарь местного отделения ОД «Донецкая Республика» Игорь Захаревич, представители общественного актива и трудовых коллективов города, а также ветераны ВДВ.

Более пятисот человек пришли в Дебальцево к памятнику погибшим воинам-интернационалистам. Фото: ОД «ДР»

- Служба в ВДВ — престижна и почетна, а чувство локтя и узы братства, которые возникали за годы службы Родине, десантники хранят всю жизнь! — сказал мэр Дебальцево Игорь Захаревич.

Он пожелал всем нынешним и бывшим защитникам Родины хранить эти чувства и передавать своим сыновьям осознание важности и почетности служения Отчизне.

ИСТОЧНИК KP.RU