2019-08-02T13:08:58+03:00
Политика

В День ВДВ в Дебальцево вспоминали погибших «афганцев»

Ветераны ВДВ и жители города возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Участники митинга возложили цветы к монументу. Фото: ОД «ДР»Участники митинга возложили цветы к монументу. Фото: ОД «ДР»
Изменить размер текста:

Сегодня более пятисот человек пришли в Дебальцево к памятнику погибшим воинам-интернационалистам. Об этом рассказали в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика»

- День ВДВ — особая дата в нашем календаре. Это праздник людей, знающих цену долгу и чести, умеющих бороться и побеждать – во славу Родины, ради мира на родной земле, - заявил на митинге председатель городской организации ветеранов Сергей Тодыка.

В митинге приняли участие глава администрации города, секретарь местного отделения ОД «Донецкая Республика» Игорь Захаревич, представители общественного актива и трудовых коллективов города, а также ветераны ВДВ.

Более пятисот человек пришли в Дебальцево к памятнику погибшим воинам-интернационалистам. Фото: ОД «ДР»

Более пятисот человек пришли в Дебальцево к памятнику погибшим воинам-интернационалистам. Фото: ОД «ДР»

- Служба в ВДВ — престижна и почетна, а чувство локтя и узы братства, которые возникали за годы службы Родине, десантники хранят всю жизнь! — сказал мэр Дебальцево Игорь Захаревич.

Он пожелал всем нынешним и бывшим защитникам Родины хранить эти чувства и передавать своим сыновьям осознание важности и почетности служения Отчизне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эдуард Басурин: ВСУ во время «всеобъемлющего перемирия» выпустили по ДНР около сотни гранат и мин
Коллекционеры на старт! Новый талончик в транспорт будет посвящен 150-летнему юбилею Донецка
Пятеро онкобольных детей из Луганска поехали на реабилитацию в Белгород
Альпинисты из Луганска победили в соревнованиях в горах Северной Осетии
Обстрелы республик Донбасса: под огнем ВСУ оказались Донецк, Сосновское, Куликово и Золотое-5
В Донецке и Макеевке появился бензин для турбированных двигателей марки АИ-100
В Макеевке за сутки на пожарах погибли трое жителей
В ДНР житель Шахтерска защищался от агрессивного мужика и случайно убил его
Погода на день в Луганске: 2 августа без существенных осадков, до + 24 градусов
Погода на день в Донецке: 2 августа небо затянет облаками, прохладно, до +21
Сегодня в Донецке отмечают День ВДВ – программа мероприятий
НМ ДНР: Мы требуем от украинской стороны прекратить провокации, направленные на эскалацию конфликта
Где в ДНР пройдут школьные ярмарки
ВСУ использует перемирие для оборудования позиций и минирования
Девять объектов ВСУ отключили от электричества из-за долгов
Руководство Авдеевского коксохима уволило 27 сотрудников из-за отказа участвовать в празднике «освобождения города»
«Лицо смуглое, уши большие, оттопыренные»: В ЛНР разыскивают грабителя-насильника
Сотрудники МЧС ЛНР начали работу по разминированию моста в Станице Луганской
ВСУ обстреляли Золотое-5 в ЛНР
Район пропускного пункта «Станица Луганская» разминируют
Бойцы Народной милиции ДНР сбили украинский беспилотник
Куда солдаты ВСУ дели 80 иностранных аптечек
Украинская армия оборудовала новые позиции в Станице Луганской
ВСУ скапливают технику в жилых кварталах Донбасса
На большой сцене молодежного форума «МОРЕ» в Седово пройдет рэп-фестиваль
ВСУ выпустили по ДНР 28 боеприпасов