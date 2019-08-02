2019-08-02T12:08:19+03:00
Политика

Пятеро онкобольных детей из Луганска поехали на реабилитацию в Белгород

В поездке в Россию их сопровождают родители
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Таисия Дьяченко надеется, что поездка в лагерь пойдет на пользу для ее сына. Фото: lug-info.comТаисия Дьяченко надеется, что поездка в лагерь пойдет на пользу для ее сына. Фото: lug-info.com
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- Наши детки благодаря поддержке главы ЛНР Леонида Пасечника получили возможность сегодня отправиться на 10-дневную оздоровительную смену в белгородский реабилитационный оздоровительный центр «Мы можем все». Там они смогут отдохнуть, набраться сил, пообщаться со сверстниками, у которых тоже подобные заболевания, - сообщила руководитель аппарата уполномоченного по правам ребенка ЛНР Анна Колесниченко.

Главной задачей курса является психологическая реабилитация детей, которые после продолжительного пребывания в больничных стенах испытывают трудности в процессе социализации.

- Едем первый раз в Белгород в лагерь для детей с онкоболезнями, - рассказала мать одного из детей Таисия Дьяченко. – Сначала нам предложили ехать в больницу, где мы лежали. Потом позвонили из аппарата уполномоченного по правам ребенка ЛНР. Ожидаем лучшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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