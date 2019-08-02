2019-08-02T10:16:16+03:00
Политика

В Донецке и Макеевке появился бензин для турбированных двигателей марки АИ-100

Купить его можно только на четырех заправках
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Литр АИ-100 стоит 55 рублей. Фото: vk.com/gp_rtkЛитр АИ-100 стоит 55 рублей. Фото: vk.com/gp_rtk
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- В сети АЗС госпредприятия «Республиканская топливная компания» (ГП «РТК») в Донецке и Макеевке теперь можно приобрести топливо высшего класса – бензин марки АИ-100, – сообщили журналистам в компании. - Цена — 55 рублей за литр.

Пока этот бензин продается только на четырех заправках. В Донецке: проспект Ленинский, 55а; проспект Ильича, 15б; проспект Ильича, 104б. В Макеевке - на улице 250-летия Донбасса, 1к.

Известно, что производство бензина марки АИ-100 началось в РФ в 2017 году. Он подходит для турбированных и высокофорсированных двигателей – повышает эффективность их работы и экономит расход топлива на 4 процента.

- Только что заправил полный бак 100-го бензина, - поделился впечатлениями дончанин Аслан Омаев. - Мотор у меня 2.0 tfsi. Разницы пока не ощутил, но одно точно могу сказать, что лучше, чем 95-й! Посмотрю по расходу топлива, по идее должен упасть.

Другой житель столицы – Николай – обычно заправляется 95-м бензином.

- Дополнительно заливал 98-й, - говорит горожанин. – Чтобы движок лучше работал. Известно же, какой у нас 95-й. Но вот уже месяца три, как на заправках исчез 98-й. Поэтому рад появлению 100-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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