В ДНР житель Шахтерска защищался от агрессивного мужика и случайно убил его

СЕГОДНЯ 08:21 2019-08-02T08:22:20+03:00

За причинение смерти по неосторожности 26-летнему горожанину грозит до двух лет тюрьмы [видео]

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Для 26-летнего жителя Шахтерска мелкий бытовой конфликт стал поворотным в судьбе. А для другого жителя закончился трагически. Инцидент случился возле одного из магазинов, расположенных в микрорайоне «Журавлевка». Об этом сообщили в МВД ДНР.

- Я шел со стороны базара в сторону этого магазина, чтобы купить хлеба, молока домой, – рассказал после задержания полицейскими 26-летний житель города. - По дороге мне встретился мужчина. Он стоял здесь с мешком. В мой адрес начал выражаться нецензурной бранью.

На воспроизведении преступления задержанный детально обрисовал конфликтную ситуацию.

- Я стоял здесь, он стоял здесь. Он поставил ногу и хотел меня ударить, по моему мнению. Я в этот момент среагировал и первый нанес удар ему в переносицу, не сильный. Он зацепился и упал плашмя, и ударился затылком, и у него сразу пошла кровь из ушей. Я взял пакет и сразу ушел домой, а через 10 минут пришла полиция и сказали, что человек умер, а я – задержан, – рассказал задержанный.

Как заявили в полиции, за причинение смерти по неосторожности мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/723584" frameborder="0"></iframe> В МВД ДНР рассказали, что полицейские оперативно установили личность и задержали подозреваемого.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU