В ДНР житель Шахтерска защищался от агрессивного мужика и случайно убил его
Для 26-летнего жителя Шахтерска мелкий бытовой конфликт стал поворотным в судьбе. А для другого жителя закончился трагически. Инцидент случился возле одного из магазинов, расположенных в микрорайоне «Журавлевка». Об этом сообщили в МВД ДНР.
- Я шел со стороны базара в сторону этого магазина, чтобы купить хлеба, молока домой, – рассказал после задержания полицейскими 26-летний житель города. - По дороге мне встретился мужчина. Он стоял здесь с мешком. В мой адрес начал выражаться нецензурной бранью.
На воспроизведении преступления задержанный детально обрисовал конфликтную ситуацию.
- Я стоял здесь, он стоял здесь. Он поставил ногу и хотел меня ударить, по моему мнению. Я в этот момент среагировал и первый нанес удар ему в переносицу, не сильный. Он зацепился и упал плашмя, и ударился затылком, и у него сразу пошла кровь из ушей. Я взял пакет и сразу ушел домой, а через 10 минут пришла полиция и сказали, что человек умер, а я – задержан, – рассказал задержанный.
Как заявили в полиции, за причинение смерти по неосторожности мужчине грозит до двух лет тюрьмы.
В МВД ДНР рассказали, что полицейские оперативно установили личность и задержали подозреваемого.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU