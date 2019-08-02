2019-08-02T08:22:20+03:00
Политика

В ДНР житель Шахтерска защищался от агрессивного мужика и случайно убил его

За причинение смерти по неосторожности 26-летнему горожанину грозит до двух лет тюрьмы [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
На воспроизведении преступления задержанный детально обрисовал конфликтную ситуацию. Фото: youtube.com/МВДДНРНа воспроизведении преступления задержанный детально обрисовал конфликтную ситуацию. Фото: youtube.com/МВДДНР
Изменить размер текста:

Для 26-летнего жителя Шахтерска мелкий бытовой конфликт стал поворотным в судьбе. А для другого жителя закончился трагически. Инцидент случился возле одного из магазинов, расположенных в микрорайоне «Журавлевка». Об этом сообщили в МВД ДНР.

- Я шел со стороны базара в сторону этого магазина, чтобы купить хлеба, молока домой, – рассказал после задержания полицейскими 26-летний житель города. - По дороге мне встретился мужчина. Он стоял здесь с мешком. В мой адрес начал выражаться нецензурной бранью.

На воспроизведении преступления задержанный детально обрисовал конфликтную ситуацию.

- Я стоял здесь, он стоял здесь. Он поставил ногу и хотел меня ударить, по моему мнению. Я в этот момент среагировал и первый нанес удар ему в переносицу, не сильный. Он зацепился и упал плашмя, и ударился затылком, и у него сразу пошла кровь из ушей. Я взял пакет и сразу ушел домой, а через 10 минут пришла полиция и сказали, что человек умер, а я – задержан, – рассказал задержанный.

Как заявили в полиции, за причинение смерти по неосторожности мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

В МВД ДНР рассказали, что полицейские оперативно установили личность и задержали подозреваемого.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обстрелы республик Донбасса: под огнем ВСУ оказались Донецк, Сосновское, Куликово и Золотое-5
В Донецке и Макеевке появился бензин для турбированных двигателей марки АИ-100
В Макеевке за сутки на пожарах погибли трое жителей
Погода на день в Луганске: 2 августа без существенных осадков, до + 24 градусов
Погода на день в Донецке: 2 августа небо затянет облаками, прохладно, до +21
Сегодня в Донецке отмечают День ВДВ – программа мероприятий
НМ ДНР: Мы требуем от украинской стороны прекратить провокации, направленные на эскалацию конфликта
Где в ДНР пройдут школьные ярмарки
ВСУ использует перемирие для оборудования позиций и минирования
Девять объектов ВСУ отключили от электричества из-за долгов
Руководство Авдеевского коксохима уволило 27 сотрудников из-за отказа участвовать в празднике «освобождения города»
«Лицо смуглое, уши большие, оттопыренные»: В ЛНР разыскивают грабителя-насильника
Сотрудники МЧС ЛНР начали работу по разминированию моста в Станице Луганской
ВСУ обстреляли Золотое-5 в ЛНР
Район пропускного пункта «Станица Луганская» разминируют
Бойцы Народной милиции ДНР сбили украинский беспилотник
Куда солдаты ВСУ дели 80 иностранных аптечек
Украинская армия оборудовала новые позиции в Станице Луганской
ВСУ скапливают технику в жилых кварталах Донбасса
На большой сцене молодежного форума «МОРЕ» в Седово пройдет рэп-фестиваль
ВСУ выпустили по ДНР 28 боеприпасов