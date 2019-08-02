Сегодня в Донецке отмечают День ВДВ – программа мероприятий

СЕГОДНЯ 06:55 2019-08-02T06:55:46+03:00

Вся десантура в Донецке сегодня соберется возле памятника дяде Васе – генералу армии Василию Маргелову Фото: Ольга ЖУКОВА

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Сегодня, 2 августа, у крылатой пехоты праздник! В столице ДНР мероприятия, посвященные 89-й годовщине Воздушно-десантных войск, начинаются в 8 часов утра. В Свято-Преображенском кафедральном Соборе пройдет служба памяти Ильи-пророка — покровителя ВДВ.

А в 9.00 на Мариупольской развилке стартует автопробег. Колонна проедет по маршруту: проспект Ленинский — улица Университетская — Шахтерская площадь — улица Артема — площадь Ленина.

В 10:00 - построение ветеранов-десантников на площади Ленина.

В 10:15 колонны ветеранов-десантников двинутся от площади Ленина по проспекту Ильича и свернут на улицу Набережная — к памятнику генералу армии В.Ф. Маргелову.

В 11:00 возле памятника создателю советских ВДВ начнется митинг.

После торжественного поздравления с 89-й годовщиной ВДВ и возложения цветов к памятнику Маргелову начнется спортивный праздник. Пройдут соревнования по перетягиванию каната, гиревому спорту, армрестлингу. Также в программе пролет парапланов над Кальмиусом. На Набережной будет работать полевая кухня.

«Комсомолка» от всего сердца поздравляет десантников Республики, ветеранов ВДВ! Удачных вам приземлений в жизни и непременного достижения поставленных задач, бравой отваги и мужества, крепкого здоровья и оптимизма. И, конечно, же мира. Во имя, которого вы служили раньше и воюете теперь.

ИСТОЧНИК KP.RU