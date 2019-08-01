ВСУ использует перемирие для оборудования позиций и минирования
Вооруженные силы Украины использует действующее перемирие для инженерного оборудования и минирования своих позиций. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.
- Сегодня ночью зафиксирована работа инженерных подразделений оккупантов в районе Опытного, где они с использованием УМЗ (универсальных минных заградителей) произвели дистанционное минирование переднего края своих позиций противопехотными минами, - говорится в сообщении НМ ДНР.
В оборонном ведомстве Республики призвали мирных жителей быть осторожными при движении в этом районе.
- При дистанционном минировании карт минных полей украинцы не составляли и указатели на местности о минной опасности не выставляли, - подчеркнули в Народной милиции. - Мы призываем международных наблюдателей немедленно вмешаться в действия украинской стороны, ставящей под угрозу жизнь мирных граждан, проживающих в приграничной зоне.
ИСТОЧНИК KP.RU