ВСУ использует перемирие для оборудования позиций и минирования

СЕГОДНЯ 21:35 2019-08-01T21:35:55+03:00

Об этом сообщили в НМ ДНР

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Вооруженные силы Украины использует действующее перемирие для инженерного оборудования и минирования своих позиций. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Сегодня ночью зафиксирована работа инженерных подразделений оккупантов в районе Опытного, где они с использованием УМЗ (универсальных минных заградителей) произвели дистанционное минирование переднего края своих позиций противопехотными минами, - говорится в сообщении НМ ДНР.

В оборонном ведомстве Республики призвали мирных жителей быть осторожными при движении в этом районе.

- При дистанционном минировании карт минных полей украинцы не составляли и указатели на местности о минной опасности не выставляли, - подчеркнули в Народной милиции. - Мы призываем международных наблюдателей немедленно вмешаться в действия украинской стороны, ставящей под угрозу жизнь мирных граждан, проживающих в приграничной зоне.

ИСТОЧНИК KP.RU