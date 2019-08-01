Руководство Авдеевского коксохима уволило 27 сотрудников из-за отказа участвовать в празднике «освобождения города»
Работники предприятия отказались от участия по причине убежденности в факте оккупации Авдеевки украинскими войсками в 2014 году
Фото: donbass-info.com
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В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили, что 31 июля по указанию руководства Авдеевского коксохимического завода уволено двадцать семь сотрудников предприятия.
- Они были уволены по факту их отказа от принудительного участия в торжественных мероприятиях, посвященных пятилетию занятия военными формированиями Украины Авдеевки, которые официально у оккупантов называется «освобождением», - рассказали в оборонном ведомстве Республики.
В НМ ДНР отметили, что увольняемые отказались от участия по причине убежденности в факте оккупации Авдеевки украинскими войсками в 2014 году.
ИСТОЧНИК KP.RU