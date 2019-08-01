2019-08-01T20:20:22+03:00
Политика

Руководство Авдеевского коксохима уволило 27 сотрудников из-за отказа участвовать в празднике «освобождения города»

Работники предприятия отказались от участия по причине убежденности в факте оккупации Авдеевки украинскими войсками в 2014 году
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: donbass-info.comФото: donbass-info.com
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В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили, что 31 июля по указанию руководства Авдеевского коксохимического завода уволено двадцать семь сотрудников предприятия.

- Они были уволены по факту их отказа от принудительного участия в торжественных мероприятиях, посвященных пятилетию занятия военными формированиями Украины Авдеевки, которые официально у оккупантов называется «освобождением», - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

В НМ ДНР отметили, что увольняемые отказались от участия по причине убежденности в факте оккупации Авдеевки украинскими войсками в 2014 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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