Руководство Авдеевского коксохима уволило 27 сотрудников из-за отказа участвовать в празднике «освобождения города»

СЕГОДНЯ 20:20 2019-08-01T20:20:22+03:00

Работники предприятия отказались от участия по причине убежденности в факте оккупации Авдеевки украинскими войсками в 2014 году

Изменить размер текста: A A

В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили, что 31 июля по указанию руководства Авдеевского коксохимического завода уволено двадцать семь сотрудников предприятия.

- Они были уволены по факту их отказа от принудительного участия в торжественных мероприятиях, посвященных пятилетию занятия военными формированиями Украины Авдеевки, которые официально у оккупантов называется «освобождением», - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

В НМ ДНР отметили, что увольняемые отказались от участия по причине убежденности в факте оккупации Авдеевки украинскими войсками в 2014 году.

ИСТОЧНИК KP.RU