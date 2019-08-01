2019-08-01T20:38:20+03:00
Политика

Девять объектов ВСУ отключили от электричества из-за долгов

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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Сразу девять объектов ВСУ, в Счастье, в зоне проведения так называемой «операции объединенных сил» отключили от электричества из-за долгов. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- В соединениях ВСУ отмечаются проблемы с энергоснабжением. Вооруженные формирования, размещаясь в пунктах временной дислокации на территории гражданских объектов, на протяжении нескольких лет не платили за электроэнергию, - сообщил он.

Отключения от электричества ждут и военные объекты в других населенных пунктах.

- Очередные отключения ждут формирования в городах Сватово, Беловодск, Белокуракино, Попасная, - отметил Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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