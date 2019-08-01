2019-08-01T17:42:19+03:00
Политика

ВСУ обстреляли Золотое-5 в ЛНР

Огонь по населенному пункту был открыт днем
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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Вооруженные силы Украины сегодня днем открыли огонь по населенному пункту Золотое-5 Луганской Народной Республики. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Сегодня в 13.25 преступники из 54-й бригады вооруженных формирований Украины подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции наших защитников в районе населенного пункта Золотое-5, - сказал представитель оборонного ведомства Республики.

По словам Осадчего, благодаря высокому профессионализму военнослужащих ЛНР в результате вражеского обстрела никто не пострадал.

- ВСУ не оставляют попыток спровоцировать подразделения Народной милиции на ответный огонь, - добавил начальник пресс-службы НМ ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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