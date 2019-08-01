ВСУ скапливают технику в жилых кварталах Донбасса

СЕГОДНЯ 12:08 2019-08-01T12:08:00+03:00

Об этом сообщили в НМ ДНР

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В пресс-службе Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили, что Вооруженные силы Украины размещают военную технику в жилых кварталах ряда подконтрольных Киеву населенных пунктов у линия разграничения в Донбассе.

- Нашей разведкой отмечается размещение военной техники вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов в населенных пунктах Константиновка, Троицкое, Богдановка, Авдеевка, - сказали в НМ ДНР.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что ВСУ продолжают борьбу с беспилотниками ОБСЕ, чтобы скрыть расположение техники.

- В районе населенных пунктов Гнутово, Федоровка и Новоселовка Вторая украинские силовики с целью сокрытия фактов перемещения военной техники ведут противодействие работе беспилотников ОБСЕ с использованием средств 20-го батальона радиоэлектронной борьбы, - рассказали в Народной милиции.

ИСТОЧНИК KP.RU