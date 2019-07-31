2019-07-31T11:46:54+03:00
Происшествия

В Седово туристов унесло в море на катамаране

К счастью, они отделались легким испугом
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Седово спасли четверых туристов, которых уносило в море на катамаране. Фото: МЧСВ Седово спасли четверых туристов, которых уносило в море на катамаране. Фото: МЧС
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Четверо туристов, которых в Седово на катамаране относило в море, отделались легким испугом. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Республики.

- Водолазы спасательного центра на резиновой лодке с подвесным мотором вышли в море и на расстоянии 100 метров от берега отбуксировали катамаран, на котором находились четыре человека, - сказали в МЧС ДНР.

К счастью, любители морских приключений отделались легким испугом.

В этот же день спасатели проводили рейды вдоль побережья Азовского моря для предотвращения несчастных случаев на воде. А в середине июля они беседовали с жителями на берегу, в местах купания. Разъясняли правила безопасности на море.

Ранее мы сообщали, что на днях в Амвросиевском районе сотрудники МЧС спасли заблудившегося в лесу 52-летнего мужчину. Он несколько часов не отвечал на телефонные звонки. Заблудившегося, которому стало плохо, спасатели вывели из леса и доставили в местную больницу. После оказания медицинской помощи его забрали домой родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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