Две бутылки водки и разговоры о перемирии привели боевика ВСУ к подрыву на мине и ампутации ноги

СЕГОДНЯ 16:13 2019-07-30T16:13:17+03:00

В этом же районе взорвали ротный склад с боеприпасами. Фото: donpress.com

Боевик в состоянии алкогольного опьянения пытался пробраться к военным народной милиции ДНР, но подорвался на мине

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В состоянии алкогольного опьянения боевик ВСУ попытался пробраться к позициям Народной милиции, но подорвался на мине. В ходе допроса он сказал, что хотел наладить мирные отношения с военнослужащими Республики. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

— Нашей разведкой получены уточненные данные по факту вчерашнего подрыва на мине боевика 36-й бригады. По имеющейся информации, инцидент произошел, что неудивительно, после употребления оккупантами алкогольных напитков, — говорится в сообщении.

Двое боевиков Дергач и Петров находились на передовой и выпивали. После двух бутылок водки у сослуживцев завязался разговор о «необходимости окончания боевых действий между украинцами и восстановления целостности Украины мирным путем».

Пока Дергач ходил за дополнительной порцией алкоголя, Петров вылез из окопа и направился в сторону позиций Народной милиции. Но минное поле ему не позволило закончить миротворческую миссию.

— Сделав нескольких шагов, наступил на установленную ранее саперами батальона противопехотную мину ПМН. По заключению медиков, в результате подрыва на мине Петров получил ранение ноги, которое приведет к ампутации, — добавили в пресс-службе.

Когда мужчина пришел в себя, его отправили на допрос. Там он рассказал, что хотел наладить мирные отношения с военнослужащими Народной милиции.

ИСТОЧНИК KP.RU