2019-07-28T18:17:17+03:00
Политика

Запал гранаты был на дверной ручке: в Мариуполе взорвалась многоэтажка

Происшествие случилось на улице Пилипа Орлика
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Запал был привязан к неработающему замку. Фото: НПУ в Донецкой областиЗапал был привязан к неработающему замку. Фото: НПУ в Донецкой области
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Изобретательности нашего народа можно удивляться бесконечно. 33-летний житель Мариуполя установил запал гранаты на дверную ручку. Вместо замка. Как потом признался мариуполец в полиции, дверь квартиры, которую он снимает, не закрывается.

Почему использовал именно запал гранаты? Наверное, приобрести его в прифронтовом городе значительно проще и дешевле, чем замок с ручкой. Ежу понятно, что рано или поздно запал должен был сработать. Случилось это в субботу, 27 июля, после 11 часов. В однокомнатной квартире на 6-м этаже 9-этажного дома по улице Пилипа Орлика прогремел взрыв, изрядно напугавший жильцов. Ведь многие из них были в выходной день дома.

От взрыва снесло входную дверь. Фото: ГСЧС в Донецкой области

От взрыва снесло входную дверь. Фото: ГСЧС в Донецкой области

Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. «Изобретатель замка» тоже – его не было в квартире. От взрыва получили повреждения оконный блок квартиры и входные двери.

Незадачливого квартиранта, кстати, ранее судимого, задержали. Помимо незаконного обращения с боеприпасами ему инкриминируется покушение на умышленное убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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