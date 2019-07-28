Командующий ДШВ Забродский срочно выводит 25-ю бригаду десантников из Донбасса

СЕГОДНЯ 16:58 2019-07-28T16:58:59+03:00

Хищения в 25-й бригаде настолько масштабные, что бойцам скоро не на чем будет воевать. Фото: МОУ

Таким способом генерал хочет скрыть массовые хищения вооружения, к которым и сам причастен

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- Только за прошедшие две недели командование операции объединенных сил (ООС) направило шесть комиссий для проверки наличия и состояния вооружения и военной техники в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде, - сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. - Несмотря на выявленные многочисленные случаи хищения вооружения и боеприпасов, командиру 25-й бригады Олегу Зенченко удалось избежать ответственности путем дачи взяток председателям комиссий и сотрудникам военной прокуратуры.

После прибытия очередной инспекции в 25-ю бригаду у командующего десантно-штурмовыми войсками (ДШВ) генерал-лейтенанта Михаила Забродского сдали нервы. И он с целью сокрытия каналов сбыта вооружения, военной техники и имущества принял решение о выводе соединения из зоны ООС в срочном порядке.

Впрочем, по прибытию бригады в пункт постоянной дислокации в Днепропетровской области планируется проведение служебных разбирательств в отношении командного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU