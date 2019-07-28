2019-07-28T14:19:33+03:00
Политика

Стало известно имя украинского командира, причастного к обстрелу Спартака под Донецком

Им оказался командир 56-й бригады Игорь Иванов
Екатерина Сорока
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За прошедшие сутки ВСУ для обстрелов использовали минометы и гранатометы. Фото: tsn.uaЗа прошедшие сутки ВСУ для обстрелов использовали минометы и гранатометы. Фото: tsn.ua
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27 июля боевики ВСУ обстреляли из минометов населенный пункт Спартак. Открыть огонь приказал бригадир 56-й бригады Игорь Иванов. Об этом сегодня сообщил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

— На Донецком направлении боевики 56-й бригады под командованием военного преступника Игоря Иванова вели огонь из 82-миллиметровых минометов, выпустив шесть мин по селу Спартак к северу от Донецка, — говорится в сообщении.

Также Эдуард Басурин добавил, что под обстрел попало село Саханка Новоазовского района. К этому нарушению причастен другой военный преступник - командир 36-й бригады Андрей Гнатов.

Напомним, что 21 июля в силу вступило «летнее перемирие». Предполагалось, что оно будет бессрочным. Но для комбригов ВСУ это пустой звук. Они все также продолжают обстреливать населенные пункты и свозить технику к линии соприкосновения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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