Стало известно имя украинского командира, причастного к обстрелу Спартака под Донецком
27 июля боевики ВСУ обстреляли из минометов населенный пункт Спартак. Открыть огонь приказал бригадир 56-й бригады Игорь Иванов. Об этом сегодня сообщил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
— На Донецком направлении боевики 56-й бригады под командованием военного преступника Игоря Иванова вели огонь из 82-миллиметровых минометов, выпустив шесть мин по селу Спартак к северу от Донецка, — говорится в сообщении.
Также Эдуард Басурин добавил, что под обстрел попало село Саханка Новоазовского района. К этому нарушению причастен другой военный преступник - командир 36-й бригады Андрей Гнатов.
Напомним, что 21 июля в силу вступило «летнее перемирие». Предполагалось, что оно будет бессрочным. Но для комбригов ВСУ это пустой звук. Они все также продолжают обстреливать населенные пункты и свозить технику к линии соприкосновения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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