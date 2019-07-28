Авария: дома и больницы Луганска остались без воды

СЕГОДНЯ 13:37 2019-07-28T13:37:31+03:00

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Из-за аварии на трубопроводе на насосной станции третьего подъема сегодня значительная часть жителей Луганска сидит без воды.

- Водоснабжение отсутствует у абонентов, проживающих по адресам: квартал Гаевого,1-й Микрорайон, участок Цупова; улицы Чапаева, Сорокина, Украинская, Карла Либкнехта, Ленина, Тимирязева, Павловская, Мичурина, 3-й Пятилетки, Броненосца Потемкина, 18-го Партсъезда, Фурманова, Короленко, Известковая, Декабристов, Тарасовская, Зелинского, 2-я Свердлова, Свердлова, Николаенко, Баха, Александровская, Лейтенанта Шмидта, Сиройденко, 395-й Шахтерской Дивизии, Кожухаря, Артема, Линия Железной Дороги, Кирова, Комиссара Санюка, Рудя, Ковпака, Добролюбова, Заречная, Даля; дома 1-20 по улице Советской, дома 99-75 по улице Мухина, дома 1-80 по улице Совхозная, дома 1-90 по улице Краснознаменная; переулки Автодорожный, 1-го Мая, Узкий, 5-й Беловский, Журавлева, Великих, Костина, Пузырева, Новикова, Лермонтовский, Комиссаровский, Куракина, Железнодорожные и Садовопроездные, Александровский, Гвоздильный, Писарева, 1-й Заречный, Речной, Освобождения; проезды Родаковский и Меловской; тупики 1-го Мая, Рудя, 1-й и 2-й Кирпичный, Ташкентский, – сообщили в пресс-службе предприятия «Лугансквода».

Также прекращена подача воды на объекты социальной сферы: Железнодорожную больницу, поликлинику № 12, водолечебницу, детские сады № 79, 5, 52, 10, 57, школы № 37, 11.

- Подача воды будет восстановлена после завершения ремонтных работ и вхождения в режим водопроводных сетей – ориентировочно к 16.00 28 июля, - сказано в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU