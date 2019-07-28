Актеры донецкой театральной студии победили на международном фестивале в Анапе

СЕГОДНЯ 13:18 2019-07-28T13:20:43+03:00

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Коллектив донецкой театральной студии «Свет Рампы» завоевал первое место на международном фестивале «Берега Надежды» в России. Конкурс проходил в Анапе с 8 по 14 июля.

- Выступление прошло на сцене городского театра, представив вниманию зрителей режиссёрскую постановку Анастасии Сенкевич — «Мы помним ваши имена». Эта постановка рассказывает о подвиге и тяжёлой участи детей во времена Великой Отечественной войны, - рассказывают в медиацентре «Звезда».

Первое место ребята заняли в номинации «Художественное слово». Коллектив не будет останавливаться на достигнутом успехе. В ближайшее время актёры планируют еще несколько поездок на территорию Российской Федерации.

Международный конкурс талантов «Берега Надежды» больше десяти лет занимается организацией фестивалей-конкурсов по всей России. Традиционно этот фестиваль проходит каждый год.

ИСТОЧНИК KP.RU