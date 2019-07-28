2019-07-28T08:17:24+03:00
Политика

В Донецке ночью на дороге подорвался автомобиль

Происшествие случилось между улицами Куприна и Клинической
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На место происшествия выехали экстренные службы и полиция. Фото: @MakarenkoLiveНа место происшествия выехали экстренные службы и полиция. Фото: @MakarenkoLive
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- Между улицами Куприна и Клинической стоит поврежденный автомобиль — универсал белого цвета, — рассказал автор телегам-канала «Макаренко Лайф». - Говорят, был громкий хлопок. На месте работают экстренные службы.

Горожане в соцсетях активно обсуждают происшествие.

- Взрыв был очень громкий, — сообщила дончанка Елена.

- Хороший хлопок... Широкий и Норд слышали, а на Боссе так и душа в пятки ушла, — прокомментировала Ксения К.

- В Авдотьино тоже было слышно, но мы подумали, что перемирие закончилось, — рассказала Наталья К.

- 6 км от моего дома до этого места, а долбануло, как под окном, что-то не так там, — написал Богдан М.

В правоохранительных органах пока официально не комментируют происшествие. Но из конфиденциальных источников нам известно, что отрабатывают две версии – подрыв гранаты (преднамеренный или случайный) и заложенное взрывное устройство. О погибших и пострадавших не сообщается. Но судя по тому, что это произошло на дороге, а не где-то во дворе, в машине находились люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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