2019-07-28T07:22:29+03:00
Политика

Погода на день в Луганске: 28 июля без существенных осадков, до + 30 градусов

Ожидается северо-западный ветер - до 12 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Луганске ожидается переменная облачность. Фото: vk.com/lugansk_cityВ Луганске ожидается переменная облачность. Фото: vk.com/lugansk_city
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- 28 июля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 13-15 градусов выше нуля, днем – 28-30 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 14-16 градусов ночью и 28-30 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 15-17 градусов ночью до 28-30 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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