Погода на день в Луганске: 28 июля без существенных осадков, до + 30 градусов
- 28 июля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 13-15 градусов выше нуля, днем – 28-30 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 14-16 градусов ночью и 28-30 градусов тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 15-17 градусов ночью до 28-30 градусов тепла днем.
ИСТОЧНИК KP.RU