2019-07-27T15:08:22+03:00
Политика

СБУ отпустила задержанных за обстрел Докучаевска украинских солдат

Трое боевиков были отпущены без предъявления обвинений
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: politeka.netФото: politeka.net
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Задержанные сотрудниками СБУ трое солдат 35-й бригады Вооруженных сил Украины, обстрелявшие 23 июля из миномета окраины Докучаевска, 26 июля были отпущены без предъявления обвинений. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- При этом, в докладе командованию оккупационных сил и руководству СБУ в оккупированной Донецкой области, указывается, что подозреваемые никакого отношения к обстрелу не имели, - говорится в сообщении НМ ДНР.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что таким образом, налицо откровенная попытка СБУ увести от наказания причастных к обстрелу Докучаевска.

- Мы не исключаем, что сегодняшние и последующие нарушения перемирия со стороны украинских боевиков также останутся нерасследованными и безнаказанными, - подчеркнули в Народной милиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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