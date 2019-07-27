ВСУ ни разу не стрельнули по ЛНР
О соблюдении перемирия сообщили в Народной милиции Республики
Фото: sharknews.ru
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В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что на протяжении прошедших суток Вооруженные силы Украины ни разу не стрельнули в направлении ЛНР, тем самым соблюдая режим перемирия.
26 июля вооруженные формирования Украины придерживались режима прекращения огня. В течение суток обстрелов по позициям НМ ЛНР не зафиксировано, - сообщили в оборонном ведомстве Республики.
Бойцы Народной милиции не расслабляются ни на минуту.
- Защитники Республики надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия режима прекращения огня, - сказали в НМ ЛНР.
ИСТОЧНИК KP.RU