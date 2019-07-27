2019-07-27T10:12:00+03:00
Политика

ВСУ ни разу не стрельнули по ЛНР

О соблюдении перемирия сообщили в Народной милиции Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: sharknews.ruФото: sharknews.ru
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В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что на протяжении прошедших суток Вооруженные силы Украины ни разу не стрельнули в направлении ЛНР, тем самым соблюдая режим перемирия.

26 июля вооруженные формирования Украины придерживались режима прекращения огня. В течение суток обстрелов по позициям НМ ЛНР не зафиксировано, - сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Бойцы Народной милиции не расслабляются ни на минуту.

- Защитники Республики надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия режима прекращения огня, - сказали в НМ ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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