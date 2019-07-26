2019-07-26T20:16:58+03:00
Политика

Глава ДНР установил в Республике новую памятную дату – День Конституции

День Конституции назначен на 14 мая
Екатерина Сорока
Поделиться:
Указ «об установлении памятной даты» вышел под номером 227. Фото: dnr-online.ruУказ «об установлении памятной даты» вышел под номером 227. Фото: dnr-online.ru
Изменить размер текста:

Сегодня Глава ДНР Денис Пушилин подписал новый указ об установлении памятной даты. Теперь 14 мая в Республике считается Днем Конституции ДНР. Об этом стало известно из опубликованного указа на сайте руководителя государства.

— В целях увековечения дня принятия Конституции Донецкой Народной Республики, учитывая ее особое значение в становлении и развитии Республики как демократического правового социального государства, постановляю установить в Донецкой Народной Республике памятную дату – 14 мая – День Конституции, — говорится в указе.

Указ «Об установлении памятной даты» был подписан 26 июля и в силу он вступает со дня его официального опубликования. Это второй пункт в данном документе.

Напомним, что Конституция ДНР была принята Народным парламентом 16 мая 2014 года. С тех пор этот документ является основным в Республике. Ведь в нем закреплены права и свободы человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Офицеры ВСУ и СБУ под видом спасателей провели разведку на линии соприкосновения
В аппарат омбудсмена ДНР за неделю поступило четыре заявления о задержании сторонников Республики спецслужбами Украины
Под видом сборов ВСУ проводят доукомплектование бригад в Донбассе
Из Донбасса с позором изгнали националистический полк
Зеленский с Волкером обсуждали мир в Донбассе
В ДНР готовы платить матерям-одиночкам, чьи мужья сбежали на Украину
Стали известны имена украинских командиров, виновных в нарушении перемирия в Донбассе
Басурин: С момента вступления в силу «летнего перемирия» ВСУ его нарушили больше 30 раз
Украина планирует устроить провокацию в Авдеевке с жертвами среди мирных людей
В ЛНР пенсионеры получили повышенную пенсию
Бойцы ЛНР сбили над Первомайском украинский беспилотник
Штаб «ООС» устал от коррупции в бригадах ВСУ в Донбассе
«Почта ЛНР» выпустила серию марок, посвященную рекам Луганщины
В ЛНР у контрабандистов изъяли 16 тысяч долларов и автомобиль
За месяц в водоемах Донецка погибли двое подростков
В Амвросиевском районе сотрудники МЧС спасли заблудившегося в лесу мужчину