Глава ДНР установил в Республике новую памятную дату – День Конституции

СЕГОДНЯ 20:16 2019-07-26T20:16:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня Глава ДНР Денис Пушилин подписал новый указ об установлении памятной даты. Теперь 14 мая в Республике считается Днем Конституции ДНР. Об этом стало известно из опубликованного указа на сайте руководителя государства.

— В целях увековечения дня принятия Конституции Донецкой Народной Республики, учитывая ее особое значение в становлении и развитии Республики как демократического правового социального государства, постановляю установить в Донецкой Народной Республике памятную дату – 14 мая – День Конституции, — говорится в указе.

Указ «Об установлении памятной даты» был подписан 26 июля и в силу он вступает со дня его официального опубликования. Это второй пункт в данном документе.

Напомним, что Конституция ДНР была принята Народным парламентом 16 мая 2014 года. С тех пор этот документ является основным в Республике. Ведь в нем закреплены права и свободы человека.

ИСТОЧНИК KP.RU