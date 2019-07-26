В ЛНР планируют модернизировать еще три пункта пропуска

СЕГОДНЯ 12:08 2019-07-26T12:08:06+03:00

Сроки начала строительства новых КПВВ пока не установлены. Фото: unian.net

Строительство будет проходить на КПВВ в Александровке, Горловке и поселке Октябрь Новоазовского района

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После окончания строительства КПВВ «Еленовка» в Донецкой Народной Республике планируют модернизировать еще три пункта пропуска. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец.

— Еще три пункта впоследствии планируется обустроить в Александровке, Горловке и поселке Октябрь Новоазовского района, — рассказал министр.

Напомним, что в конце июня, как и обещали в ведомствах Республики, началось строительство контрольно-пропускного пункта в Еленовке. Закончить его планируют в конце августа. И по примеру этого проекта будут построены новые КПВВ, в уже перечисленных населенных пунктах.

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ИСТОЧНИК KP.RU