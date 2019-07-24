Украинские пограничники на КПВВ "Еленовка" не пропустили мать с детьми
На пункте пропуска «Еленовка» украинские пограничники не разрешили матери с тремя детьми пересечь границу, из-за найденных в багаже детского питания и витаминов. Об этом 23 июля сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
По мнению пограничников, женщина перевозила с собой слишком много витаминов и детского питания. Поэтому ее просто вывели из очереди и отправили обратно в сторону Украину вместе с детьми.
Также Даниил Безсонов добавил, что украинские пограничники специально создают трудности для жителей Республики. Каждый день они выдумывают новые поводы не пускать их через границу.
— Враг продолжает создавать трудности мирному населению при пересечении пунктов въезда-выезда. Так, только за вчерашний день отказ в пропуске на территорию Украины получили 68 граждан ДНР. Еще 64 гражданам нашей Республики и Украины, сотрудниками погранслужбы украинской стороны было отказано в пропуске через КПВВ в нашу сторону, — отметил начальник пресс-службы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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