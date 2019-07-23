Готовится провокация: украинская армия сосредоточила под Горловкой два дивизиона самоходной артиллерии
- По данным, полученным нами с подконтрольной Украине территории, в районе лесных массивов вблизи населенных пунктов Калиново и Тарасовка, расположенных под Горловкой, зафиксировано большое сосредоточение техники противника, — сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Он уточнил, что на окраинах этих поселков сосредоточены подразделения бригадной артиллерийской группы 92-й механизированной бригады. Если конкретно, то в Тарасовке - дивизион 152-мм САУ «Акация», а в Калиново дивизион 122-мм САУ «Гвоздика».
- Артиллерийское вооружение находится в этих местах в нарушение линий отвода и является угрозой для безопасности наших населенных пунктов и действующего перемирия. Мы призываем международных наблюдателей добиться от украинской стороны выполнения требований Минских договоренностей и отвода вооружения на установленные рубежи, - отметил Безсонов.
Даниил Безсонов рассказал об опасном для перемирия сосредоточении артиллерии ВСУ.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU