2019-07-23T22:09:58+03:00
Политика

Готовится провокация: украинская армия сосредоточила под Горловкой два дивизиона самоходной артиллерии

Об угрозе безопасности для тысяч жителей заявили в Народной милиции ДНР [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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ВСУ скрытно подтянули к передовой 152-мм САУ «Акация». Фото: facebook.com/pressjfo.newsВСУ скрытно подтянули к передовой 152-мм САУ «Акация». Фото: facebook.com/pressjfo.news
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- По данным, полученным нами с подконтрольной Украине территории, в районе лесных массивов вблизи населенных пунктов Калиново и Тарасовка, расположенных под Горловкой, зафиксировано большое сосредоточение техники противника, — сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Он уточнил, что на окраинах этих поселков сосредоточены подразделения бригадной артиллерийской группы 92-й механизированной бригады. Если конкретно, то в Тарасовке - дивизион 152-мм САУ «Акация», а в Калиново дивизион 122-мм САУ «Гвоздика».

- Артиллерийское вооружение находится в этих местах в нарушение линий отвода и является угрозой для безопасности наших населенных пунктов и действующего перемирия. Мы призываем международных наблюдателей добиться от украинской стороны выполнения требований Минских договоренностей и отвода вооружения на установленные рубежи, - отметил Безсонов.

Даниил Безсонов рассказал об опасном для перемирия сосредоточении артиллерии ВСУ.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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