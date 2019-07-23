Готовится провокация: украинская армия сосредоточила под Горловкой два дивизиона самоходной артиллерии

23 Июль 22:09 2019-07-23T22:09:58+03:00

Об угрозе безопасности для тысяч жителей заявили в Народной милиции ДНР [видео]

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- По данным, полученным нами с подконтрольной Украине территории, в районе лесных массивов вблизи населенных пунктов Калиново и Тарасовка, расположенных под Горловкой, зафиксировано большое сосредоточение техники противника, — сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Он уточнил, что на окраинах этих поселков сосредоточены подразделения бригадной артиллерийской группы 92-й механизированной бригады. Если конкретно, то в Тарасовке - дивизион 152-мм САУ «Акация», а в Калиново дивизион 122-мм САУ «Гвоздика».

- Артиллерийское вооружение находится в этих местах в нарушение линий отвода и является угрозой для безопасности наших населенных пунктов и действующего перемирия. Мы призываем международных наблюдателей добиться от украинской стороны выполнения требований Минских договоренностей и отвода вооружения на установленные рубежи, - отметил Безсонов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/721929" frameborder="0"></iframe> Даниил Безсонов рассказал об опасном для перемирия сосредоточении артиллерии ВСУ.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU