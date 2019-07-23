В Донецке пропала десятилетняя девочка - возможно, ее похитили
- Неизвестный, предположительно педофил, похитил ребенка в Донецке! – перепостил сообщение в своей страничке в соцсети мэр Горловки Иван Приходько. - Полиция Донецка обращается к гражданам с призывом сообщить любую информацию, которая может помочь в поисках.
- Ворошиловским районным отделом полиции Донецка разыскивается без вести пропавшая Петрикина Диана Александровна 15.12.2008 года рождения, - говорится в официальном сообщении МВД ДНР. - Если вам что-либо известно о местонахождении ребёнка, незамедлительно сообщите в Ворошиловский районный отдел полиции по телефонам: (062) 312–54–09, (071) 315–41–57 либо 102.
Обращение МВД ДНР по поводу пропавшей девочки.! другой источник
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