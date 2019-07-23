В Донецке пропала десятилетняя девочка - возможно, ее похитили

СЕГОДНЯ 19:30 2019-07-23T19:37:05+03:00

Полиция обращается к жителям за помощью в розыске [видео]

Изменить размер текста: A A

- Неизвестный, предположительно педофил, похитил ребенка в Донецке! – перепостил сообщение в своей страничке в соцсети мэр Горловки Иван Приходько. - Полиция Донецка обращается к гражданам с призывом сообщить любую информацию, которая может помочь в поисках.

- Ворошиловским районным отделом полиции Донецка разыскивается без вести пропавшая Петрикина Диана Александровна 15.12.2008 года рождения, - говорится в официальном сообщении МВД ДНР. - Если вам что-либо известно о местонахождении ребёнка, незамедлительно сообщите в Ворошиловский районный отдел полиции по телефонам: (062) 312–54–09, (071) 315–41–57 либо 102.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/721913" frameborder="0"></iframe> Обращение МВД ДНР по поводу пропавшей девочки.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU