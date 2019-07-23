Эхо обстрела Первомайска: после допроса в СБУ украинский солдат из 54-й бригады пытался свести счеты с жизнью

СЕГОДНЯ 18:07 2019-07-23T18:07:30+03:00

Пострадавшие от обстрела Татьяна Дачкевич и ее четырехлетняя дочь Ольга сейчас проходят лечение в Луганской республиканской детской клинической больнице. Фото: lug-info.com

В армии Украины пытаются скрыть обстоятельства обстрела Первомайска 20 июля, в результате которого погибла жительница

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Начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сегодня сообщил, что сотрудники Службы безопасности (СБУ) проводят проверку по факту обстрела Первомайска киевскими силовиками. При этом украинское командование не оставляет попыток скрыть правду об истинных причинах обстрела Первомайска 20 июля, в результате которого был поврежден многоэтажный жилой дом, погибла женщина 1965 года рождения и получили ранения семь мирных жителей, в том числе двое детей.

- От доверенного источника в 54-й бригаде ВСУ стало известно, что в ночь с 22 на 23 июля в район населенного пункта Врубовка, в зону ответственности бригады, прибыли сотрудники СБУ, для разбирательства по факту обстрела Первомайска, - сказал Осадчий.

Он сообщил, что в течение всей ночи представители военной контрразведки пытались получить показания от пятерых военнослужащих пятой роты второго батальона 54-й бригады.

- На утро, не выдержав оказанного давления, один из военнослужащих предпринял попытку самоубийства, вследствие чего был доставлен в военный госпиталь Северодонецка с пулевым ранением, - добавил начальник пресс-службы.

ИСТОЧНИК KP.RU