Пишут жалобы: в «освобожденной» ВСУ Авдеевке протестуют против перехода школы на украинский язык

СЕГОДНЯ 15:35 2019-07-23T15:35:56+03:00

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После пятилетней жизни в украинской оккупации жители прифронтовой Авдеевки Донецкой области не хотят, чтобы их детей перестали учить на русском языке. Они возмущены переходом опорной школы на украинский язык. По словам местных журналистов, большинство родителей, дети которых переходят в 6 и 7 классы, хотят, чтобы обучение осталось на русском.

- Я считаю, надо выполнять свой устав, который был утвержден еще в 2018 году, - оправдывается директор 2-й школы Оксана Четверикова. - Язык — это составляющая идентификации нации, я объясняла это родителям. Они пишут жалобы в отдел образования. Просят решить этот конфликт и учиться на русском.

Родители же уверены, что детям уже поздно переходить на украинский язык, поскольку это будет слишком сложно.

- Мы привыкли общаться на этом языке, так нас вырастили наши родители, и общение идет — нам удобно, - утверждает одна из мам.

- У нас был выбор, идти в украинский или русский класс, - говорит другая родительница. - Если бы мы хотели в украинский, то пошли бы. Мы не знаем, что будет завтра. У нас президент двуязычный — не думаю, что будет проблема. Русский будет присутствовать. Если в школе украинский, дома русский — я не могу ей объяснить некоторые предметы.

ИСТОЧНИК KP.RU