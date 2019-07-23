2019-07-23T11:50:41+03:00
Общество

Население Республики перепишут

Сбор сведений начнется в октябре
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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В столице ДНР стало больше жителейВ столице ДНР стало больше жителейФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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О переписи населения сообщило Правительство ДНР. Займется этим минэкономразвития Республики. У жителей расспросят о возрасте, социальном статусе, языке и т.д. А применять данные будут на рынке труда, ЖКХ, при составлении бюджета, здравоохранении, логистике городского транспорта.

Сейчас сложилась ситуация, когда пять лет назад многие жители уехали, а затем вернулись. В Донецке значительно увеличилось количество людей и машин. О пустых улицах города уже не трубят даже украинские СМИ. А до этого сайты пестрили фотографиями пустых улиц города.

Но точно сказать, сколько людей проживает в столице ДНР - чиновники не могут. А тем временем, все острее ощущается нехватка общественного транспорта.

- Явно не хватает маршруток, да и те, что есть - просто убитые! - Говорит дончанин Сергей. - Думаю, если б власти знали - сколько нас - было бы легче бороться с проблемой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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