2019-07-23T11:45:25+03:00
Политика

Лидер партии «Слуга народа» выступил против амнистии военнослужащим Республик Донбасса

Такую позицию Дмитрий Разумков высказал в эфире украинского телеканала
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
Заявление Разумкова полностью противоречит Минским договоренностям. Фото: ФейсбукЗаявление Разумкова полностью противоречит Минским договоренностям. Фото: Фейсбук
Изменить размер текста:

В лидирующей партии на парламентских выборах в Украине высказались против предоставления амнистии участникам конфликта в Донбассе. Об этом председатель «Слуги народа» Дмитрий Разумков открыто заявил в эфире украинского телеканала.

- Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может. Никакие амнистии в данном плане не распространяются ни на Украине, ни за рубежом, - сказал политик.

Это заявление полностью противоречит Минским договоренностям и говорит о желании украинской стороны нарушить соглашения в очередной раз.

Напомним, украинские военные нарушили «летнее перемирие» спустя почти 13 часов с момента его наступления. До этого предполагалось, что оно станет бессрочным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Что чаще всего незаконно везут через пункты пропуска в Донбассе
Для сдачи документов на паспорта ДНР и РФ можно записаться за 90 дней
Население Республики перепишут
После выборов в Верховную раду украинская армия почти перестала стрелять в Донбассе
Пункт пропуска «Майорское» на границе в Донбассе возобновил работу
С начала лета в авариях на дорогах ДНР погибли двое 16-летних подростков
Вслед за лисицами в Донецке возле «Донбасс Арены» появились зайцы
Погода на день в Луганске: 23 июля будет до 32 градусов жары, местами грозы
Погода на день в Донецке: 23 июля будет жарко – до 31 градуса
В Горловке стартовала благотворительная акция «Подари ребенку книгу»
В Макеевке дети, подростки и взрослые устроили бои цветными сухими красками
ВСУ взорвали подстанцию чтобы обвинить военнослужащих ЛНР в срыве перемирия