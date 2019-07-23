Лидер партии «Слуга народа» выступил против амнистии военнослужащим Республик Донбасса

СЕГОДНЯ 11:45 2019-07-23T11:45:25+03:00

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В лидирующей партии на парламентских выборах в Украине высказались против предоставления амнистии участникам конфликта в Донбассе. Об этом председатель «Слуги народа» Дмитрий Разумков открыто заявил в эфире украинского телеканала.

- Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может. Никакие амнистии в данном плане не распространяются ни на Украине, ни за рубежом, - сказал политик.

Это заявление полностью противоречит Минским договоренностям и говорит о желании украинской стороны нарушить соглашения в очередной раз.

Напомним, украинские военные нарушили «летнее перемирие» спустя почти 13 часов с момента его наступления. До этого предполагалось, что оно станет бессрочным.

ИСТОЧНИК KP.RU