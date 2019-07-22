За неделю ВСУ использовали больше тысячи боеприпасов для обстрелов населенных пунктов ДНР

СЕГОДНЯ 14:11 2019-07-22T15:33:37+03:00

За минувшие сутки ВСУ семь раз нарушили режим прекращения огня. Фото: onsmi.ru

Из-за обстрелов разрушено 23 объекта инфраструктуры и погиб один мирный житель

Изменить размер текста: A A

В преддверии начала работы летнего перемирия, украинские силовики истратили больше 1200 боеприпасов, обстреляли населенные пункты Республики. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня.

— С 15 по 21 июля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 107 нарушений режима прекращения огня. Выпущено 1262 боеприпасов. Общая масса примененных по ДНР боеприпасов составила 11.6 тонны или 208 ящиков, — говорится в сообщении.

По данным Представительства Республики боевики использовали снаряды для вооружения калибром 152, 122 и 82 миллиметра. Также они использовали 14 танковых заряда.

В результате недельного обстрела Республика потеряла одного мирного жителя. Смерть мужчины стала для украинского командования очередным поводом для создания фейковых отчетов.

Также было разрушено 23 жилых дома и других объектов инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU