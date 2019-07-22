За неделю ВСУ использовали больше тысячи боеприпасов для обстрелов населенных пунктов ДНР
В преддверии начала работы летнего перемирия, украинские силовики истратили больше 1200 боеприпасов, обстреляли населенные пункты Республики. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня.
— С 15 по 21 июля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 107 нарушений режима прекращения огня. Выпущено 1262 боеприпасов. Общая масса примененных по ДНР боеприпасов составила 11.6 тонны или 208 ящиков, — говорится в сообщении.
По данным Представительства Республики боевики использовали снаряды для вооружения калибром 152, 122 и 82 миллиметра. Также они использовали 14 танковых заряда.
В результате недельного обстрела Республика потеряла одного мирного жителя. Смерть мужчины стала для украинского командования очередным поводом для создания фейковых отчетов.
Также было разрушено 23 жилых дома и других объектов инфраструктуры.
ИСТОЧНИК KP.RU
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