В ЛНР изменили порядок провоза товаров через границу ДНР

СЕГОДНЯ 12:35 2019-07-22T12:35:33+03:00

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Совет министров ЛНР изменил порядок провоза товаров через границы Республик. Теперь товарно-транспортная накладная оформляется на груз вне зависимости от того, провозится он с помощью автомобиля или поезда. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Государственного комитета налогов и сборов ЛНР.

— Товарно-транспортная накладная (ТТН) оформляется на перемещаемый товар через административную границу Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики как автотранспортом, так и железнодорожным вне зависимости от наличия разрешительных документов на вывоз товаров, — говорится в сообщении.

Изменение вступит в силу с 26 июля. В случае, если товарно-транспортная накладная была заполнена неправильно, а товар уже пересек границу, то никакой административной ответственности не будет. Потому что с новым постановлением Совета министров появилась форма «корректировки ТТН». В нее можно внести все данные, которые нужно изменить в первой накладной,

ИСТОЧНИК KP.RU