Фильм студентки из Луганска номинирован на престижную российскую премию

СЕГОДНЯ 11:51 2019-07-22T11:51:05+03:00

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Фильм выпускницы кафедры кино и телеискусства луганской академии Матусовского стал номинантом престижной российской творческой премии «На благо мира». Станет ли девушка победителем конкурса или нет зависит от пользователей сети. Именно они голосуют за лучшую картину. Об этом сообщили в пресс-службе ВУЗа.

— Заходим на сайт, выбираем номинацию «Документальное кино», в ней находим работу Анастасии Гулой «Особенные» и оцениваем ее от души! Это фильм о любви, о тишине и умении слышать друг друга. И посмотреть его можно снова на сайте премии https://nablagomira.ru/vote/video/Osobennye, — говорится в сообщении.

Добавим, что национальная премия «На благо мира» - это проект, который направлен на доброту, любовь и человечность в искусстве. Сейчас в конкурсе участвует почти тысяча работ в 12 номинациях. Но призовой фонд 3.2 миллиона разделят между собой только те, кто задел сердца пользователей сети.

Среди этой тысячи работ находится документальный фильм Анастасии Гулой. И он нуждается в поддержке и оценках пользователей. Ведь девушка рассказывает не менее трогательную историю о жизнях людей, которые лишены способности слышать.

ИСТОЧНИК KP.RU