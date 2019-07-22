В поселке под Луганском нашли оружейный тайник, предназначенный украинским диверсантам

СЕГОДНЯ 11:44 2019-07-22T11:44:26+03:00

Все оружие и боеприпасы из тайника были изъяты правоохранительными органами

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В районе поселка Металлист сотрудники МГБ ЛНР нашли оружейный тайник, предназначенный для украинских боевиков из диверсионно-разведывательной группы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства государственной безопасности Республики.

Из схрона правоохранительные органы изъяли около 25 видов различного вооружения, начиная от сигнальных ракет и заканчивая реактивными гранатами.

Всего было изъято: один пистолет зарубежного производства, автомат Калашникова, реактивная противотанковая ракета, четыре ручные гранаты, коробы и ленты для пулемета, взрыватели, детонаторы, боеприпасы для гаубиц и сотни патронов к различным огнестрельным оружиям.

— Проводятся дальнейшие мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов, а также выявлению и документированию фактов незаконного оборота оружия на территории Луганской Народной Республики, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU