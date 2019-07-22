В поселке под Луганском нашли оружейный тайник, предназначенный украинским диверсантам
В районе поселка Металлист сотрудники МГБ ЛНР нашли оружейный тайник, предназначенный для украинских боевиков из диверсионно-разведывательной группы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства государственной безопасности Республики.
Из схрона правоохранительные органы изъяли около 25 видов различного вооружения, начиная от сигнальных ракет и заканчивая реактивными гранатами.
Всего было изъято: один пистолет зарубежного производства, автомат Калашникова, реактивная противотанковая ракета, четыре ручные гранаты, коробы и ленты для пулемета, взрыватели, детонаторы, боеприпасы для гаубиц и сотни патронов к различным огнестрельным оружиям.
— Проводятся дальнейшие мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов, а также выявлению и документированию фактов незаконного оборота оружия на территории Луганской Народной Республики, — добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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