2019-07-21T20:12:54+03:00
Политика

«Летнее перемирие» в ДНР 2019: ВСУ хватило на 12 часов 53 минуты

Украинские вояки обстреляли Новую Таврию
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские вояки обстреляли Новую Таврию. Фото: ТК «Звезда»Украинские вояки обстреляли Новую Таврию. Фото: ТК «Звезда»
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ВСУ сорвали бессрочное перемирие в Донбассе, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Впервые с момента вступления в силу нового бессрочного перемирия, спустя 12 часов 53 минуты зафиксирован обстрел из стрелкового оружия со стороны вооруженных формирований по селу Новая Таврия, - заявили в представительстве ДНР.

Напомним, что ВСУ за минувшие сутки, до вступления в силу нового перемирия, 23 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР около 450 боеприпасов. Под их огнем оказались поселки Александровка и Старомихайловка на западе Донецка, село Спартак к северу от столицы, Ясиноватая и прилегающие к ней села Васильевка, Крутая Балка, горловские поселки Зайцево, Доломитное, Пантелеймоновка, Широкая Балка и Сигнальное, поселок Еленовка, Докучаевск, а также села Новая Таврия, Заиченко, Коминтерново и Ленинское на юге ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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