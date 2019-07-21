2019-07-21T18:29:30+03:00
Политика

Подорвались на своих минах: Два бойца ВСУ погибли, еще двое ранены

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Два бойца ВСУ погибли, еще двое ранены. Фото: ВКонтактеДва бойца ВСУ погибли, еще двое ранены. Фото: ВКонтакте
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Два сапера ВСУ погибли, еще двое получили ранения в результате подрыва на своих минах во время установки новых минно-взрывных заграждений в районе Счастья. Об этом ЛИЦ сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что Народная милиция продолжает получать информацию о случаях небоевых потерь в рядах вооруженных формирований Украины.

- Пользуясь перемирием, командир 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ полковник Олег Зенченко отдал приказ подчиненным на уточнение карт минных полей и дополнительную установку мин на подконтрольной территории в районах населенных пунктов Счастье и Станица Луганская, - рассказал Осадчий.

- Из-за низкого уровня профессиональной подготовки саперов 25-й бригады в результате установки минно-взрывных заграждений в районе населенного пункта Счастье произошел подрыв, в результате которого два военнослужащих погибли и два получили тяжелые ранения, - сообщил начальник пресс-службы.

Представитель оборонного ведомства Республики добавил, что с целью дальнейшего предотвращения потерь в результате подрывов на собственных минах командованием бригады спланировано проведение инструкторско-методического занятия на тему: «Порядок действий военнослужащих на заминированной местности».

- Мы обращаемся к жителям населенных пунктов Станица Луганская и Счастье, будьте бдительны! Преступники 25-й бригады регулярно производят хаотичное минирование местности, что является прямой угрозой для ваших жизней, - обратился Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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