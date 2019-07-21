2019-07-21T18:20:55+03:00
Политика

Сырский организовал «избирательные карусели» в пользу Порошенко

Военнослужащих ВСУ используют в махинациях для увеличения числа голосов избирателей за партию «Европейская солидарность»
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Сырский организовал «избирательные карусели» в пользу Порошенко. Фото: newsone.uaСырский организовал «избирательные карусели» в пользу Порошенко. Фото: newsone.ua
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Командование штаба так называемой «Операции объединенных сил» организовало в день выборов депутатов Верховной Рады Украины так называемые «избирательные карусели», в ходе которых некоторые военнослужащие должны проголосовать за весь личный состав в пользу партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». Об этом ЛИЦ сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что военнослужащих для своих махинаций активно использует ставленник Порошенко командующий «ООС» генерал Александр Сырский.

- В день выборов в зоне «ООС» продолжается грязная борьба за власть, участники которой идут на самые изощренные методы, явно злоупотребляя служебными полномочиями, - отметил Осадчий. - Так, по данным наших источников, вчера в частях и соединениях находящихся в оперативно-тактической группировке «Север» по личному указанию командующего «ООС» проводился инструктаж личного состава, на котором военнослужащим был доведен алгоритм голосования.

- С целью обеспечения увеличения числа голосов избирателей за подконтрольную Порошенко партию «Европейская солидарность» с каждого батальона выделено по 40-50 подготовленных военнослужащих, которые в день выборов будут учувствовать в так называемых «избирательных каруселях» для голосования за весь личный состав, - уточнил представитель НМ ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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