Дети из прифронтовых районов ДНР оздоровятся в Орловской области

СЕГОДНЯ 13:01 2019-07-21T13:01:18+03:00

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В воскресенье, 21 июля, дети из прифронтовых районов ДНР отправились на оздоровление в детский лагерь «Елочка», который находится в Орловской области Российской Федерации. Оздоровительная кампания продлится до 11 августа включительно. Об этом сообщили в Министерстве молодежи, спорта и туризма Республики.

- Детский оздоровительный центр «Елочка» - уникальная природа Центральной России, хвойный лес, каскад прудов, современное медицинское обслуживание, талантливые педагоги, новые знания и яркие впечатления для детей, - рассказали в министерстве.

Каждое лето здесь отдыхает 240 детей из разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья. В центре побывали ребята из Болгарии, Вьетнама, Лаоса, Кореи, Южной и Северной Осетии, Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Вологды, Пензы, Курска, Королева, Орла и Орловской области.

Отметим, что на оздоровление в Россию отправились 20 детей из Донецка, Макеевки и Дебальцево. Поездка организована при содействии Русского Центра.

ИСТОЧНИК KP.RU