2019-07-21T09:53:43+03:00
Общество

В Ясиноватой 23 июля пройдет День донора

Об этом сообщили в лечебном учреждении
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Ясиноватой пройдет День донора. Фото: admrussa.ruВ Ясиноватой пройдет День донора. Фото: admrussa.ru
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23 июля 2019 года в Ясиноватской ЦРБ проводится День донора.

- Желающим сдать кровь необходимо явиться с 8.00 до 11.00 в кабинет № 16 (2 этаж) с паспортом и желательно с амбулаторной картой (прописка города Ясиноватая и Ясиноватского района). Иногородним иметь справки от нарколога, дерматолога, СЭС об эпидокружении по месту прописки, - сообщили медики.

Оплата – 147 рублей.

Перед сдачей крови легкий завтрак (сваренная на воде каша, сухое печенье), нельзя жирное, острое, жареное, копченое (накануне пить больше жидкости, кроме алкогольных и молочных напитков).

Перед сдачей крови будут предоставлены чай и печенье и будет выдана справка на работу на два дня отдыха по среднему заработку (1-й - в день кроводачи, 2-й - день по выбору донора). Запись предварительная.

Справки по телефону: 071-363-37-99.

Адрес Ясиноватской ЦРБ: улица 8 Марта,1а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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