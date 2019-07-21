В Харцызске пройдет вечер песен у костра

СЕГОДНЯ 07:48 2019-07-21T07:48:59+03:00

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31 июля 2019 года в Харцызском городском парке имени Антона Чехова состоится ежегодный Вечер песен у костра, приуроченный к Международному Дню дружбы. Начало - в 16:00.

- Приглашаем всех желающих принять участие в данном мероприятии! Незабываемые эмоции, любимые песни, старые друзья, костер и гитара. Что ещё нужно для счастья? – зазывают организаторы.

Регистрация участников пройдет до 28 июля 2019 года. Нужно всего лишь написать свои контактные данные Ирине: ФИО, дата рождения, исполнителя и название композиции.

Международный день дружбы провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 27 апреля 2011 года. В своем послании от 30 июля 2014-го года Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал:

- В эти трудные и непредсказуемые времена крайне важно протянуть друг другу руки с тем, чтобы не допустить возникновения конфликтов и заложить долговечный фундамент прочного мира.

По случаю Международного дня дружбы давайте вспомним о том, что нас связывает вне зависимости от расы, религии, пола, сексуальной ориентации или границ. Давайте же развивать солидарность, ведь мы — единая человеческая семья на нашей единственной планете. Давайте же стремиться к настоящей и прочной дружбе.

ИСТОЧНИК KP.RU