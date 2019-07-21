В результате ДТП в Донецке погиб подросток

СЕГОДНЯ 03:04 2019-07-21T03:04:49+03:00

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После десяти часов вечера на проспекте Ильича в Донецке произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб подросток.

По сообщению очевидцев, мальчик, лет шестнадцати, вышел на остановке из троллейбуса, и обойдя его спереди, начал перебегать дорогу - не заметив движущийся автомобиль. Водитель легковушки не успел затормозить.

- Машину выкинуло на обочину – и она врезалась в столб, - рассказывает дончанин. Из-за столкновения столб упал на машину. Водитель и двое пассажиров остались в живых.

ИСТОЧНИК KP.RU