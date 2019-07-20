«Дезертиры ВСУ»: Выпил горилки и сбежал из части с автоматом

СЕГОДНЯ 18:44 2019-07-20T18:44:39+03:00

В НМ ЛНР рассказали о бегстве солдата из 30-й бригады

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Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что из 30-й бригады ВСУ в состоянии алкогольного опьянения с автоматом сбежал солдат. Украинское командование разыскивает беглеца.

- 19 июля в районе населенного пункта Мироновский военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады рядовой Ковальчук отказался выходить на позицию, ссылаясь на невыплату надбавки за выполнение задач в зоне «операции оккупационных сил», - сообщил Осадчий.

После употребления спиртных напитков военнослужащий самовольно оставил расположение части личным оружием автоматом АК-74.

- На данный момент ведутся розыскные мероприятия силами третьего механизированного батальона 30-й бригады, - добавил представитель оборонного ведомства ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU