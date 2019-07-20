Украинские националисты обстреляли Краногоровку, погиб пенсионер

СЕГОДНЯ 18:19 2019-07-20T18:19:16+03:00

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Смерть женщины в Октябрьском 18 июля в результате обстрела была не последняя перед началом работы «летнего перемирия». Так, 19 июля около 11 часов дня батальон украинских националистов открыл огонь в населенном пункте Красногоровка. В результате чего погиб пенсионер. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Боевики вели огонь не на своих позициях, которые обычно располагаются на окраинах населенных пунктов, а прямо из города.

Группа националистов спряталась около здания бывшего местного техникума, и открыла огонь из противотанкового гранатомета (СПГ-9). Один из снарядов попал в жилой дом, где находился пенсионер.

— Важно отметить, что гибель мирного жителя от рук украинского фашиста штаб ООС решил обратить в свою пользу и обвинить в этом нас. Этим обусловлена одиннадцатичасовая задержка между происшествием и заявлением о случившемся, — отметил Даниил Безсонов.

ИСТОЧНИК KP.RU