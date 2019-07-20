В поле Шахтерска трактор наехал на взрывчатку
Водитель пострадал
Фото: prizyv.tv
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Во время проведения работ в поле, которое находится в трех километрах от села Круглик Шахтёрского района Республики на взрывоопасном предмете подорвался трактор. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
- Водитель трактора Т-150 ехал с одного поля на другое и наехал на взрывоопасный предмет, - говорится в сообщении.
При взрыве транспорт получил значительные повреждения рамы, двигатели, кабины и шасси (ремонту не подлежит).
- Пострадал водитель 1978 года рождения, - говорят в МЧС. - Мужчине оказали медицинскую помощь, ехать в больницу он отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU