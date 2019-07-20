В поле Шахтерска трактор наехал на взрывчатку

СЕГОДНЯ 17:19 2019-07-20T17:19:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время проведения работ в поле, которое находится в трех километрах от села Круглик Шахтёрского района Республики на взрывоопасном предмете подорвался трактор. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Водитель трактора Т-150 ехал с одного поля на другое и наехал на взрывоопасный предмет, - говорится в сообщении.

При взрыве транспорт получил значительные повреждения рамы, двигатели, кабины и шасси (ремонту не подлежит).

- Пострадал водитель 1978 года рождения, - говорят в МЧС. - Мужчине оказали медицинскую помощь, ехать в больницу он отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU