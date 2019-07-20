В ДНР будут привлекать абитуриентов к непопулярным профессиям

СЕГОДНЯ 15:58 2019-07-20T15:58:47+03:00

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На молодежном форуме «Море», который ежегодно проводится в курортном поселке Седово, Главе ДНР Денису Пушилину задали вопрос: планируется ли разработка программ по привлечению абитуриентов на востребованные, но непопулярные рабочие профессии?

- Снижение престижности труда рабочих продолжалось долгие годы, но на данный момент в Республике уже прорабатывается ряд мероприятий, направленных на изменение текущей ситуации, - сказал Денис Пушилин, отметив, что концепцию, которая складывалась годами, нужно ломать.

По его словам, существующий подход к рабочим профессиям – неправильный. И неправильный он не только со стороны молодежи или родителей. Это неправильный подход со стороны государства.

- Сейчас мы работаем над этим вопросом, и определенные задачи уже поставлены. Например, есть предложение вернуться к элементам государственного планирования, - говорит лидер государства. - Но наша цель не только обучить, но и обеспечить выпускников работой. Иначе государство как управленческая структура просто будет неэффективным в этом направлении. Мы стараемся организовать этот баланс. Уверен, все получится.

ИСТОЧНИК KP.RU