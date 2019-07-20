В результате вооруженной агрессии со стороны Украины - семь жителей ДНР получили ранение, двое – погибли
За прошедшую неделю из-за вооруженной агрессии Украины погибло два мирных жителя Республики, еще семь – получили ранения разной степени тяжкости. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой.
— С 12 по 18 июля на территории ДНР в Аппарат Уполномоченного по правам человека получил информацию о ранениях, полученных в результате вооруженной агрессии со стороны Украины, семи человек, из которых четыре военнослужащих Республики, один гражданский мужчина и две гражданских женщины, — говорится в сообщении.
У пострадавших были установлены такие диагнозы, как минно-взрывные травмы, осколочные или минно-взрывные травмы не совместимые с жизнью.
Всего за полгода с такими диагнозами в Республиканские больницы доставили 110 человек - из них 103 военнослужащих НМ ДНР.
Напомним, что с начала вооруженного конфликта в ДНР погибло 4839 человек, в том числе 81 ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU
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