В результате вооруженной агрессии со стороны Украины - семь жителей ДНР получили ранение, двое – погибли

СЕГОДНЯ 16:36 2019-07-20T16:39:51+03:00

В Аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР продолжает поступать информация о раненных с начала конфликта. Фото: ex-press.by

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За прошедшую неделю из-за вооруженной агрессии Украины погибло два мирных жителя Республики, еще семь – получили ранения разной степени тяжкости. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой.

— С 12 по 18 июля на территории ДНР в Аппарат Уполномоченного по правам человека получил информацию о ранениях, полученных в результате вооруженной агрессии со стороны Украины, семи человек, из которых четыре военнослужащих Республики, один гражданский мужчина и две гражданских женщины, — говорится в сообщении.

У пострадавших были установлены такие диагнозы, как минно-взрывные травмы, осколочные или минно-взрывные травмы не совместимые с жизнью.

Всего за полгода с такими диагнозами в Республиканские больницы доставили 110 человек - из них 103 военнослужащих НМ ДНР.

Напомним, что с начала вооруженного конфликта в ДНР погибло 4839 человек, в том числе 81 ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU