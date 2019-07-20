2019-07-20T12:47:16+03:00
Политика

ВСУ из минометов обстреляли Зайцево: есть разрушения

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: sharknews.ruФото: sharknews.ru
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Вооруженные силы Украины утром 20 июля открыли минометный огонь по Зайцево. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Сегодня в 08:35 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Зайцево северное в направлении Зайцево южное с применением минометов калибром 82 миллиметра, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, - говорится в сообщении.

В результате обстрела зафиксировано возгорание гаража по адресу улица Брусилова, 23.

- По предварительным данным жертв среди гражданского населения не зафиксировано. Более подробная информация уточняется, - отметили в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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