В Донецке совершено покушение на экс-депутата ДНР Бориса Литвинова
19 июля была совершена попытка покушения на бывшего депутата Верховного совета ДНР. Недоброжелатели прикрепили взрывчатку под машину Бориса Литвинова, где спусковым крючком была двухкилограммовая гиря. Об этом рассказал сам экс-депутат.
— Утром я вышел к своей машине на охраняемую стоянку возле моего дома. Осмотрев, как всегда, машину внешне, сел в нее, завел и начал медленно выезжать со стоянки. Проехав 8-10 метров, услышал посторонний звук под машиной, похожий на езду со спущенным колесом. Остановившись, вышел из машины и еще раз начал осматривать колеса. И тут я заметил под колесом 2-х килограммовую гирю. Сначала была мысль достать гирю из-под колеса и отбросить ее в сторону. Но от гири под машину тянулась веревка. Осмотрев направление веревок, я обнаружил под водительским сиденьем прикрепленное к днищу взрывное устройство, состоящее из двух гранат, — рассказал Борис Литвинов.
Экс-депутат позвонил сотрудникам полиции. Они сняли взрывчатку и сообщили, что если бы водитель поехал дальше, то произошел бы взрыв большой мощности. Так что не исключено, что из-за взрыва погиб бы не только политик, но и несколько прохожих.
— Принципиальным для Компартии ДНР является вопрос безальтернативного пути сотрудничества с Российской Федерацией… Из-за таких принципов и позиций у Компартии много врагов на Украине, немало недоброжелателей и внутри ДНР, — добавил Литвинов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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