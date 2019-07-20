В Донецке совершено покушение на экс-депутата ДНР Бориса Литвинова

СЕГОДНЯ 15:00 2019-07-20T15:00:58+03:00

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19 июля была совершена попытка покушения на бывшего депутата Верховного совета ДНР. Недоброжелатели прикрепили взрывчатку под машину Бориса Литвинова, где спусковым крючком была двухкилограммовая гиря. Об этом рассказал сам экс-депутат.

— Утром я вышел к своей машине на охраняемую стоянку возле моего дома. Осмотрев, как всегда, машину внешне, сел в нее, завел и начал медленно выезжать со стоянки. Проехав 8-10 метров, услышал посторонний звук под машиной, похожий на езду со спущенным колесом. Остановившись, вышел из машины и еще раз начал осматривать колеса. И тут я заметил под колесом 2-х килограммовую гирю. Сначала была мысль достать гирю из-под колеса и отбросить ее в сторону. Но от гири под машину тянулась веревка. Осмотрев направление веревок, я обнаружил под водительским сиденьем прикрепленное к днищу взрывное устройство, состоящее из двух гранат, — рассказал Борис Литвинов.

Экс-депутат позвонил сотрудникам полиции. Они сняли взрывчатку и сообщили, что если бы водитель поехал дальше, то произошел бы взрыв большой мощности. Так что не исключено, что из-за взрыва погиб бы не только политик, но и несколько прохожих.

— Принципиальным для Компартии ДНР является вопрос безальтернативного пути сотрудничества с Российской Федерацией… Из-за таких принципов и позиций у Компартии много врагов на Украине, немало недоброжелателей и внутри ДНР, — добавил Литвинов.

ИСТОЧНИК KP.RU