2019-07-19T21:37:51+03:00
Общество

Под видом минералочки в ЛНР хотели ввезти спирт

Контрабанду обнаружили на таможенном посту "Луганск"
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Контрабанда была изъята таможенниками ЛНР. Фото: ЛИЦКонтрабанда была изъята таможенниками ЛНР. Фото: ЛИЦ
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Контрабандная продукция, получателем которой является физическое лицо-предприниматель из столицы ЛНР, была выявлена правоохранителями Республики на таможенном посту "Луганск".

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) и Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР изъяли партию контрабандного спирта, ввезенного в Республику под видом минеральной воды. Об этом сообщили в пресс-центре ГТК.

- Вчера, 18 июля 2019 года, в ходе досмотра транспортного средства с грузом безалкогольной продукции, в пластиковых бутылках емкостью 1,5 л была обнаружена прозрачная жидкость с характерным запахом спирта. При этом на бутылках указано, что в них находится питьевая природная минеральная вода известной торговой марки, - рассказал начальник отдела организации доследственных проверок оперативного управления департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТК ЛНР Леонид Сичак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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